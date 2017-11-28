قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي، إن تواجد سفن حربية إيرانية في البحر المتوسط قد "أرعب" إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنه جرى استكمال تجارب منظومة "القبة الحديدية البحرية" وأنها جاهزة للاستخدام العملياتي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن خانزادي القول اليوم الثلاثاء :"الأجانب كانوا يتصورون أن إيران، وبسبب الحرب والحظر، ليست قادرة على التواجد في المياه الدولية، ولكنهم تفاجأوا من تواجد إيران في البحر المتوسط، وكان الكيان الصهيوني أكثر الأطراف التي أصابها الرعب".

وكشف أن القوات البحرية "على استعداد للتواجد في المحيط الأطلسي وخليج المكسيك"، مشيرا إلى أن "التواجد في جميع المياه الدولية الحرة حق للجمهورية الإسلامية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية "إنهاء سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة القبة الحديدية البحرية وتأهلها للاستخدام العملياتي، وقال إن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرات ذراع البحرية الدفاعية وسيتيح المجال لتوسيع حماية المصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل في البحر".

وقال خانزادي إن "مهام القوة البحرية للجيش الإيراني تتمثل في مواجهة التهديدات الخارجية ومواجهة القراصنة وتأمين خطوط المواصلات للسفن التجارية الإيرانية".