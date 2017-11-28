ثمّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المكالمة الهاتفية التي أجراها معه نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بأنقرة، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان تعليقاً على المكالمة مع ترامب: بعد فترة طويلة، استطعنا التوصل إلى نقاط مشتركة في العلاقات التركية الأميركية، وسنواصل ذلك (التوجه) في الأيام القادمة.

وتوافق الرئيس أردوغان مع ترامب، خلال المكالمة المذكورة، على محاربة جميع المنظمات الإرهابية، فيما تعهد الرئيس الأميركي بوقف دعم تنظيم ب ي د الإرهابي شمالي سوريا بالأسلحة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، حول الاتصال الهاتفي، أن أردوغان وترامب تطرقا للقضايا الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية، فضلا عن تناولهما الأزمة السورية.