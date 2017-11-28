أدّى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فوزه في أكتوبر الماضي، بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية.

وجرت مراسم تأدية اليمين في أكبر ملعب بكينيا أمام احتشاد آلاف من المواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة نيروبي مظاهرات ضد إعادة اختيار كينياتا رئيسًا للبلاد.

وفي 26 أكتوبر الماضي، توجه الكينيون للمرة الثانية إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أن قضت المحكمة العليا ببطلان نتائج الانتخابات الأولى (جرت في اغسطس الماضي)، بسبب مخالفات في عملية فرز النتائج.

وفي جولة الإعادة فاز كينياتا، مجددًا بفترة رئاسية ثانية، حاصدًا نسبة 98%، بعد أن حصل في الانتخابات الأولى على 54.27% من الأصوات.

وشهدت جولة الإعادة مقاطعة المعارضة بزعامة رايلا أودينغا، علاوة على تأجيلها على مستوى 4 مقاطعات غربي البلاد؛ بسبب الاشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة.

ويحكم كينياتا كينيا (تقع شرقي إفريقيا) منذ 2013، ويواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، خلال أعمال العنف التي وقعت في 2007، رغم أنها أسقطتها في 2014، تاركة مساحة لملاحقته مستقبلا حال توافر أدلة جديدة.

وفي 2007، رفض زعيم المعارضة أودينغا، نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ماوي كيباكي؛ ما أسفر عن أعمال عنف خلفت أكثر من ألف و200 قتيل في مختلف أرجاء البلاد.