ذكرت تقارير انباء روسية اليوم الثلاثاء، ان مقاتلة روسية اعترضت طائرة تجسس اميركية فوق البحر الاسود لاقترابها من المجال الجوي الروسي.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن مصادر عسكرية روسية قولها، ان مقاتلة من طراز سوخوي 30 اعترضت مسار طائرة تجسس امريكية من طراز (بي 8 بوسيدون) غيرت مسارها بعد اكتشافها من قبل المقاتلات الروسية وحلقت بعيدا عن الاجواء الروسية.

وكانت مصادر عسكرية امريكية ذكرت في وقت سابق ان مقاتلة روسية باغتت بصورة مفاجئة الطائرة الاميركية التي وصفتها بانها مضادة للغواصات فوق البحر الاسود.

وسبق ان وقعت حوادث اعتراض متبادلة للطائرات الروسية والامريكية فوق البحر الاسود وبحر البلطيق في الاونة الاخيرة.