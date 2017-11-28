ذكرت وكالة انباء تاس الروسية اليوم ان محاولة اطلاق صاروخ روسي يحمل مكوكا الى الفضاء الخارجي باءت بالفشل.

ونسبت الوكالة الى مصادر في المجمع الفضائي الروسي قولها ان الصاروخ من طراز (سويوز) يحمل سفينة فضائية من طراز (ماتيور) اطلق من قاعدة "فوستوشني" الواقعة في الشرق الاقصى من روسيا.

واضافت ان الصاروخ لم ينجح في حمل السفينة الفضائية الى الفضاء وعزت اسباب فشل المحاولة الى انفجار محرك الدفع المسؤول عن نقل المكوك الى الفضاء الخارجي.

واوضحت ان الصاروخ وسفينة الفضاء ربما سقطا في المحيط الاطلسي مرجحة اسباب فشل التجربة بخطأ في برمجة عملية الاطلاق.

وتعتبر هذه المحاولة هي الثانية لاطلاق صاروخ فضائي من قاعدة فوستوشني التي دشنتها الحكومة الروسية لتكون بديلا عن محطة بايكانور الواقعة في كازاخستان.