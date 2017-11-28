اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء السعودي على الرسالة التي تسلمها من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي الاسبوعية اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض.

ونوه مجلس الوزراء بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من تأكيد على عزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكريا وإعلاميا وعسكريا وتجفيف منابع تمويله.

وتطرق المجلس الى نتائج الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في الرياض وترحيب المملكة بنتائجه التي أثمرت توحيد صفوف وموقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة.

وتناول المجلس ما أكدته المملكة في أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي

(كومسيك) في دورته 33 في مدينة إسطنبول التركية من ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية والإسهام في الجهود التنموية لها.

وأثنى على ما تحقق من نجاح لأعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول الذي نظمته المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كوالالمبور تحت شعار (أمة وسطا).

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي بمدينة (العريش) المصرية وانفجار شاحنة جنوب

(كركوك) العراقية والهجوم الذي استهدف سوقا بمنطقة (النهروان) جنوب شرقي (بغداد) والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة

(موبي) النيجيرية وما أسفرت عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى مؤكدة وقوفها مع تلك الدول ضد التطرف والإرهاب.