وقعت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم عقودا لدعم عدد من المستفيدين في القطاع الزراعي من المنحة الكويتية المخصصة لإعادة اعمار قطاع غزة.

وقال مسؤول المكتب الاستشاري لإدارة المنحة الكويتية حسام سالم ان المستفيدين من اصحاب الدفيئات الزراعية وعددهم 221 مستفيدا تم توقيع العقود معهم بقيمة نصف مليون دولار ضمن المنحة الكويتية.

واضاف انه تم ايضا توقيع عقود مع المستفيدين من اصحاب الحظائر الحيوانية والبالغ عددهم 314 مستفيد بقيمة 720الف دولار.

وأوضح ان نحو 525 مزارع فلسطيني سيستفيدون من المنحة الكويتية التي بلغت قيمتها الاجمالية 200 مليون دولار مؤكدا أن هذه المنحة سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع الزراعي والوضع الاقتصادي بغزة.

وتوجه بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية الذي تقدم بهذه المنحة معربا عن امله بتوفير عدد من المنح من اجل اكمال إعادة إعمار قطاع غزة وما تم تدميره في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في عام 2014.

بدوره قال وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة إن الخسائر قطاع الزراعة في الحرب الأخيرة بلغت قيمتها نصف مليار دولار ما بين خسائر مباشرة وغير مباشرة .

واوضح انه تم تشكيل طواقم فنية لحضر تلك الأضرار منذ نهاية الحرب واستطاعت هذه الطواقم حصر جميع الأضرار مؤكدا أن القطاع الزراعي كان المستهدف الاول في الحرب.

واعتبر ان القطاع الزراعي هو عنوان الشعب الفلسطيني وصموده في وان الاحتلال يحاول تدميره املا منه بتدمير هوية الشعب الفلسطيني وزععة صمود المزراع والمواطن الفلسطيني.

وكانت دولة الكويت قدمت منحة بقيمة 200 مليون دولار من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار غزة والذي عقد في القاهرة في عام 2014 .