نشرت الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد، امس تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، ألمحت فيها إلى الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي كان موقوفا مع عدد من الأمراء والمسؤولين بتهم تتعلق بالفساد.

وجاء في تغريدة الأميرة، وهي شقيقة زوجة الأمير متعب: «الحمد والفضل والمنة لله رب العالمين. دمت لنا سالما يا أبو عبدالله. #متعب_بن_عبد الله_بن_عبد العزيز»، وأرفقت صورة للأمير.

كما تناقل نشطاء سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر الإفراج عن الأمير متعب، بعد 3 أسابيع من توقيفه مع متهمين آخرين.

ولم يصدر عن السلطات السعودية تعليق رسمي حول الموضوع.