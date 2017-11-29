برأت هيئة المحلفين الأميركية، الليبي احمد أبو ختالة، من تهمة قتل أربعة ديبلوماسيين أميركيين في هجوم إرهابي شن على القنصلية الأميركية في العاصمة بنغازي عام 2012.

وتوصلت هيئة المحلفين إلى الحكم مساء امس الثلاثاء، بعد مداولات دامت خمسة أيام عقب محاكمة استمرت سبعة أسابيع حيث برأت أبو ختالة البالغ من العمر 46 عاما من 14 تهمة من اصل 18 تهمة منسوبة له.

وتم القبض على احمد أبو ختالة عام 2014 ونقل عن طريق سفينة تابعة للبحرية الأميركية ليتم محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن هجوم بنغازي الذي وقع في ال11 من سبتمبر عام 2012 اسفر عن قتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.