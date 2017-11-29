تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم بمواصلة دعم بلادها للعراق على الصعيد الامني بالإضافة الى جهوده من أجل إحلال الاستقرار واعادة النازحين الى مناطقهم.

وقالت ماي خلال مباحثات أجرتها مع نظيرها العراقي حيدر العبادي خلال زيارة رسمية لبغداد ان بريطانيا ستواصل دعم العراق بصفته شريكا لها لبسط الامن والاستقرار كما ستستمر في تدريب القوات العراقية مشيرة الى ان بلادها خصصت مبالغ مالية لذلك.

واضافت ان بلادها تدعم وحدة العراق وتشجع الحوار بين بغداد واربيل كما تساند مضي العراق بإصلاحاته.

بدوره ذكر العبادي ان العلاقات العراقية - البريطانية تشهد "تطورا واضحا" مثنيا على مواقف الحكومة البريطانية الداعمة للعراق في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون ضد "الإرهاب" وتوفير غطاء جوي ومعلومات استخبارية ودعم الاستقرار وجهود اعادة النازحين وحقوق الانسان.

واشار الى ان مباحثاته مع رئيسة وزراء بريطانيا تركزت على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين وتوسيع التعاون والتنسيق والتأكيد على وحدة العراق واستقراره.

وأضاف ان بلاده مقبلة على مرحلة من البناء والاعمار والاستثمار بعد هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مشيرا الى انه بحث مع ماي مساهمة الشركات البريطانية في تلك الجهود وسبل تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وكانت رئيسة الحكومة قد حظيت باستقبال رسمي في مقر الحكومة العراقية وسط بغداد بعد وصولها الى البلاد في زيارة غير معلنة سابقا.