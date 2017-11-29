اكدت فرنسا اليوم التزامها بحل الدولتين من اجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية بمناسبة مرور 70 عاما على صدور القرار رقم 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنى خطة لتقسيم فلسطين.

وقالت الوزارة ان فرنسا تواصل العمل من اجل تحقيق هذا حل الدولتين لكي عيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان وفق حدود معترف بها دوليا داعية جميع الاطراف المعنية الالتزام بشروط السلام بشكل حاسم لتحقيق سلام دائم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 29 نوفمبر 1947 القرار رقم 181 الذي تبنى خطة لانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها.

وأصدرت الجمعية العامة اعلانا في عام 1979 يقضي باعتبار ال29 من نوفمبر من كل عام (يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني) لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.