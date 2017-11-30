حمل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الدول الأوروبية المسؤولية بشأن الهجرة غير القانونية، موضحا أن لولا تقاعسها عن تقديم المساعدات لضبط الحدود الليبية لكان التسلل المستمر للمهاجرين إلى الأراضي الليبية سيتوقف.

وأضاف المجلس الأعلى أن ليبيا لديها كل الحق في التصدي لهذه الظاهرة ومنع اتخاذ أراضيها معبرا للوصول إلى أوروبا، واصفا الهجرة غير القانونية عبر الأراضي الليبية بأنها «خرق لقوانين دولة ذات سيادة».

ودعا المجلس الأعلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة، إلى مساعدة ليبيا على إجلاء المتسللين لأراضيها عبر جسر جوي، إما لبلدانهم أو إلى الدول التي ترغب في استضافتهم.

كما طالب بتوفير مراكز إيواء للمهاجرين خارج الأراضي الليبية، لتتمكن السلطات الليبية من التعامل مع إمكانية منحهم تأشيرات عبور وفق القوانين الليبية.

الى ذلك، برأت هيئة المحلفين الأميركية الليبي احمد ابو ختالة من تهمة قتل اربعة ديبلوماسيين أميركيين في هجوم ارهابي شن على القنصلية الأميركية في العاصمة بنغازي عام 2012.

وتوصلت هيئة المحلفين الى الحكم مساء امس الاول بعد مداولات دامت خمسة ايام عقب محاكمة استمرت سبعة اسابيع حيث برأت ابو ختالة البالغ من العمر 46 عاما من 14 تهمة من اصل 18 تهمة منسوبة له.