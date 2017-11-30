قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بزيارة مفاجئة الى العراق وكان في مقدمة مستقبليها نظيرها العراقي حيدر العبادي.

وقال العبادي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية إن العلاقات العراقية - البريطانية شهدت تطورا خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

فيما أكدت رئيسة وزراء بريطانيا على الاستمرار في دعم العراق في مختلف المجالات، كما شددت على دعمها لوحدة العراق، وتشجيع الحوار بين إقليم كردستان والحكومة المركزية.

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري امس عن وجود 7 طلبات استجواب أمام البرلمان، واصفا إياها بأنها «مبنية على أسس موضوعية» ولا تعوق عمل الحكومة الاتحادية.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي ان المجلس أجرى في المدة الماضية من دورته الحالية 9 استجوابات لوزراء ورؤساء مؤسسات حكومية وأمامه 7 طلبات أخرى للاستجواب وقد وضع المجلس جدولا زمنيا لها. وأكد ان جميع طلبات الاستجواب «مبنية على أسس موضوعية وليست على مناكفات ولن تعوق عمل السلطة التنفيذية»، مضيفا انها تهدف الى «الوقوف على مكامن الخلل في الأداء الحكومي».

وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات المحلية والتشريعية ذكر الجبوري ان القانون «شبه مكتمل» ولم تتبق فيه سوى فقرة واحدة تعرقل إقراره بالكامل وهي الفقرة المتعلقة بطريقة إجراء الانتخابات في محافظة كركوك.

وكشف عن وجود مقترح لإجراء الانتخابات في المحافظة وفق حصص متساوية بين المكونات الثلاثة في المحافظة وهم العرب والأكراد والتركمان.