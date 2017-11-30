أعلن متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح امس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب «خطأ» عندما أعاد نشر تغريدات معادية للمسلمين نشرتها نائبة رئيس الحزب اليميني المتطرف «بريطانيا أولا».

وقال المتحدث ان حزب «بريطانيا أولا» يسعى الى بث الفرقة في صفوف المجموعات السكانية، عبر استخدام عبارات كراهية تنشر الأكاذيب وتؤجج التوترات» معتبرا ان «الرئيس (ترامب) ارتكب خطأ» عندما أعاد نشر هذه التغريدات.

وأصاف المتحدث ان «البريطانيين يرفضون بشدة خطاب اليمين المتطرف المليء بالأفكار المسبقة والذي يشكل نقيضا للقيم التي يمثلها هذا البلد لجهة التسامح والاحترام».