نفت السلطات العراقية اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل الإعلام حول تحرك قوات أميركية إلى محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

ونقلت خلية الإعلام الحربي عن قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، نفيها التام لتحرك القوات الأميركية جملة وتفصيلا، مؤكدة عدم وجود أي زيادة لقوات التحالف في الأراضي العراقية وخاصة في كركوك.

وتابعت أن أمن محافظة كركوك "مسؤولية وطنية عراقية"، موضحة أن مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي.

وتناقلت وسائل الإعلام عن مصادر في إقليم كردستان امس تصريحات عن دخول قوات أميركية كبيرة محافظة كركوك.

وكركوك هي المحافظة التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها قبل اكثر من شهر بعد أن كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية.