أعلنت القوات المسلحة المصرية ضبط مخزن للعناصر" التكفيرية" به مقذوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة (تي أن تي) شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة وقذائف هاون بوسط سيناء.

وقالت القوات المسلحة في بيان، إنها دمرت ثلاثة (أوكار) ودراجتين ناريتين خاصة بتلك العناصر، مبينة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر "التكفيرية والإجرامية" بوسط سيناء.

وكان 235 شخصا لقوا مصرعهم وجرح 109 آخرون في هجوم استهدف مصلين أثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة الاسبوع الماضي داخل أحد المساجد بقرية (الروضة) التابعة لمدينة العريش في شمال سيناء حسبما أفادت وسائل الإعلام المصرية الرسمية.