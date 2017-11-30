رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على انتقادات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد إعادة نشره مقاطع مصورة معادية للمسلمين، داعيا إياها إلى التركيز على مكافحة الإرهاب في بلادها.

وكتب ترامب في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي،"يا تيريزا، لا تركزي عليّ وركزي على الإرهاب المدمر للإسلام الراديكالي، والذي يحدث في المملكة المتحدة، وكل شيء على ما يرام لدينا!".

وأمس الأربعاء، انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية قيام ترامب، بإعادة نشر فيديوهات مسيئة للمسلمين على حسابه بـ تويتر.

وأعاد الحساب الرسمي لترامب على تويتر، نشر سلسلة تغريدات تتضمن مقاطع فيديو معادية للمسلمين، كانت نشرتها، نائبة رئيس حركة يمينية بريطانية متطرفة.