أقدم مستوطن اسرائيلي على قتل فلسطيني بإطلاق النار عليه في قرية قصرة، شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان انها «تبلغت باستشهاد مواطن عقب اطلاق مستوطن النار عليه». وأصيب محمود عودة البالغ 48 عاما، برصاص حي في الصدر، أطلقه مستوطن إسرائيلي خلال هجوم جماعة من المستوطنين على منازل البلدة جنوب مدينة نابلس، بحسب «مسؤول فلسطيني». وقال حافظ صالح رئيس مجلس قروي «عصيرة القبلية»، في اتصال هاتفي مع «الأناضول»، إن «مجموعة من مستوطني مستوطنة يتسهار، المقامة على أرضي البلدة هاجموا عددا من المنازل، بحماية قوة عسكرية إسرائيلية».