دعا البرلمان الأوروبي إيران الى وقف دعم ميليشيات الحوثي في اليمن «سواء بشكل مباشر او عن طريق وكلاء»، معربا في الوقت نفسه عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات في اليمن.

وذكر البرلمان الأوروبي في قرار وافق عليه 539 عضوا مقابل رفض 13 عضوا أن الحل السياسي الشامل والتفاوضي يمكن أن يعيد السلام ويحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

كما دان «الهجمات الصاروخية العشوائية على المدن السعودية، لاسيما مطار الملك خالد في الرياض في الرابع من نوفمبر من قبل ميليشيات الحوثي وعلي صالح».

وأعرب عن اسفه لقرار جماعة الحوثي وحلفائها من جماعة علي صالح رفض مبعوث الامم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ كمفاوض للسلام.

إلى ذلك، استمر التوتر الحاد في صنعاء أمس، بعد المواجهات دامية بين مكوني معسكر المتمردين الذي يسيطر على العاصمة اليمنية منذ اكثر من 3 سنوات.

وقتل 14 من الميليشيات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أمس الأول في مواجهات مسلحة في صنعاء، اندلعت حول مسجد الصالح، الاكبر في اليمن، في وسط العاصمة بعدما سعى الحوثيون الى السيطرة عليه عشية احياء ذكرى المولد النبوي، بحسب المصادر.

وحاول الحوثيون السيطرة على المسجد استعدادا لتجمع لأنصارهم في ميدان السبعين المجاور، فرفض حراس المسجد المؤيدون لصالح ما أدى الى مواجهات مسلحة بين الجانبين.

واتسعت المعارك لاحقا وشملت أحياء مجاورة يسيطر عليها انصار صالح، ما ادى الى مقتل 5 من عناصر قوات صالح بحسب مسؤول فيها و9 من الحوثيين، بينهم قيادي يدعى أبو كهلان بحسب ما أفادت مصادر في مستشفيين في العاصمة اليمنية.

وتمركز أنصار صالح داخل المسجد أمس فيما حاصره الحوثيون بآليات عسكرية مجهزة برشاشات، بحسب شاهد.

وتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج التوتر.