ضرب زلزال بقوة ست درجات إيران، فجر اليوم الجمعة، منطقة واقعة بالقرب من مدينة كرمان شرق البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون محليون لم يتحدثوا عن سقوط ضحايا.

وسجل مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو 58 كلم شمال شرق كرمان، وتبعته هزة ارتدادية بقوة خمس درجات بعد حوالى عشر دقائق، بحسب المعهد الأميركي للجيولوجيا.

من جهته تحدث مركز الزلازل التابع لجامعة طهران عن زلزال بقوة 6,1 درجات تلاه زلزالان، الاول بشدة 5,1 درجات والثاني بلغت قوته اربع درجات على بعد 59 كلم شمال كرمان بالقرب من بلدة هجدك.

وصرح نائب محافظ كرمان مصطفى موسوي للتلفزيون الحكومي "انني موجود في المنطقة التي تضم نحو خمسين قرية"، موضحا ان "الزلزال ادى الى اضرار في ثماني قرى خصوصا لكن لم نبلغ بسقوط قتلى احد حتى الآن".

وكان حسين علي مهرابي زاده المسؤول في وحدة الأزمات بمقاطعة كرمان صرح للتلفزيون الإيراني "في اتصال هاتفي قال لنا مسؤول الادارة المحلية انه في الوقت الراهن لم يتم الإبلاغ عن أي قتيل ولكن هناك أضرار في عدد من القرى المأهولة".

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي آخر قوله إن "الطرق المؤدية إلى بعض القرى باتت مسدودة وقد انهارت جدران بعض المباني القديمة". وأرسلت ثماني فرق من الهلال الأحمر الإيراني الى المنطقة بمروحية، كما قال مسؤول المنظمة.

وأفادت وكالات الانباء ان سكان كرمان خرجوا إلى الشوارع فيما سارع البعض إلى محطات الوقود.