اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، أن إمبراطور اليابان اكيهيتو، سيتنازل عن العرش في 30 ابريل 2019، في سابقة في تاريخ البلاد منذ قرنين.

وقال آبي انه "تأثر بعمق" بهذا القرار الذي اتخذ في ختام اجتماع خاص للمجلس الامبراطوري نظم لاختيار موعد تنازله عن العرش.

وأضاف آبي أن "الحكومة ستبذل كل الجهود الممكنة ليتمكن الشعب الياباني من الاحتفال بتنازل الإمبرطور عن العرش وانتقاله إلى ولي العهد".

وسيعتلي الابن الأكبر للإمبراطور الأمير ناروهيتو (57 عاما) العرش في اليوم التالي.

وكان الامبراطور اكيهيتو (83 عاما) صدم اليابانيين باعلانه العام الماضي انه ينوي الانسحاب بعد حكم دام ثلاثة عقود، مبررا ذلك بتقدمه في السن ومشاكل صحية.

وطرح الاعلان مشكلة بسبب عدم وجود اي قانون حول تقاعد الامبراطور الوظيفة التي يفترض ان تستمر مدى الحياة.

لكن في يونيو الماضي تبنى البرلمان الياباني قانونا يسمح لاكيهيتو بالتخلي عن العرش في السنوات الثلاث التي تلي اقرار النص.

واكيهيتو المولود في 23 ديسمبر 1933 هو اول امبراطور يعتلي العرش في ظل دستور 1947 الذي املته الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وينص الدستور على ان الامبراطور هو "رمز الدولة ووحدة الشعب الذي تأتي مكانته من الارادة الشعبية التي تملط السلطة السيادية".

ويلعب الاباطرة دورا مهما في الشينتو ديانة اليابان، في شعائر وصلوات عديدة من اجل ازدهار البلاد.