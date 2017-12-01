يؤدي شيخ الأزهر الشريف ، د.أحمد الطيب، ومفتي مصر د. شوقي علام ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف بمحافظة شمال سيناء صلاة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء والذي شهد الحادث الإرهابي الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أعلنت إعادة إعمار مسجد الروضة بالتعاون مع الجهات المعنية في أقل من أسبوع إثر الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المسجد يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي، أن إعمار المسجد وإقامة الصلاة به يأتي تعبيرا عن تضامن الأوقاف مع أهالي قرية الروضة ضد الإرهاب الغاشم ومواساة لهم ولتجديد رفض الوزارة الواضح لهذا الإرهاب الذي تجاوز كل الحدود ودخل في حرب مع الله ورسوله بانتهاك حرمة بيوت الله وترويع الآمنين واستهداف الركع السجود وكذلك للتضامن مع أهالي الروضة.

وتم إعادة إعمار المسجد بإعادة فرشه وتهيئته للصلاة بأفضل الأساليب وإزالة ما تعرض له جراء الحادث الإرهابي.