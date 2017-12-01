قالت متحدثة باسم جهاز أمن الدولة في جورجيا اليوم الجمعة ،إن عملية خاصة نفذتها السلطات الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل مسلح سابق في تنظيم "داعش" وهو أحمد جاطاييف ،يشتبه بأنه العقل المدبر لهجوم عنيف على مطار بمدينة اسطنبول التركية عام 2016.

وأضافت نينو جيورجوبياني في إفادة مقتضبة "من المؤكد أن أحد قتلى العملية هو أحمد تشاتاييف" في إشارة للمشتبه فيه في الهجوم.

وقُتل في العملية أحد أفراد القوات الخاصة في جورجيا وثلاثة من أعضاء جماعة مسلحة متهمة بالإرهاب. وأصيب أربعة من أفراد الشرطة وألقي القبض على عضو بالجماعة.

ونفذت العملية التي استغرقت 20 ساعة في مجمع سكني على مشارف تفليس عاصمة جورجيا الأسبوع الماضي.