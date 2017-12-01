دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى جمع 22.8 مليار دولار بهدف تغطية تكاليف برامج العمل الإنساني لأكثر من 91 مليون إنسان خلال العام المقبل.

جاء ذلك في تقرير سنوي صادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) تحت عنوان (تقدير تكاليف التعامل مع الكوارث الإنسانية في عالم 2018).

وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ يزيد بنسبة واحد في المئة عن تكاليف عام 2017 بسبب زيادة اعداد المتضررين بنسبة خمسة في المئة.

كما أوضح التقرير "أن النزاعات ستظل المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية لاسيما وان العنف الذي يطول أمده يجبر المواطنين على الفرار من ديارهم ويحرمهم من الحصول على ما يكفي من الغذاء، كما يسلبهم سبل كسب عيشهم".