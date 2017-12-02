أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني على أن استمرار تطور العلاقات البحرينية ـ الأميركية يستند إلى أسس قوية من التعاون الحيوي في جملة من القطاعات المهمة إلى جانب ما يجمع البلدين من قيم الانفتاح الحضاري.

ولدى لقاء ولي العهد البحريني مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، أشاد باستمرار التواصل البناء بين البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون والتنسيق التي تخدم مصالحهما ومصالح شعبيهما المشتركة، مما انعكس على تحقيق تقدم نوعي ضمن أطر العمل المشترك بينهما، ومنها الجهود لحفظ الأمن الإقليمي والتصدي للإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله.

وقام الأمير سلمان خلال اللقاء بتوقيع اتفاقية شراء طائرات F16 المقاتلة مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وذلك ضمن إطار التعاون الدفاعي الممتد بين البلدين الذي بلغ 70 عاما، مشيدا بما تشكله هذه الاتفاقية من إضافة لرصيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين ومردودهما على المصالح المشتركة لهما خاصة في إطار توقيع تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين التي تم توقيعها اول من امس في إطار زيارة سموه الرسمية إلى واشنطن.

وقال ولي العهد البحريني ان هذه الاتفاقيات تأتي لتضيف إلى منظومة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين التي تشمل كذلك النواحي الاقتصادية والتجارية مما تعززه اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مشيدا بما تم توقيعه كذلك من عقود بين البلدين خلال زيارة سموه بقيمة 10 مليارات دولار مما يأتي ليعزز التعاون القائم والممتد بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة كما يسهم في خلق فرص العمل النوعية للبحرينيين.