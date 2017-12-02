ضم معرض في نيويورك مجموعة من الأعمال الفنية من إبداع نزلاء حاليين وسابقين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا.

واختار موظفو كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مانهاتن، 36 عملا فنيا من بينها لوحات زيتية ورسومات وأعمال نحت أبدعها 4 نزلاء حاليين و4 سابقين.

وأحد الأعمال عنوانه «دوار في غوانتانامو» لعبد العزيز علي المعروف باسم عمار البلوشي وهو السجين الوحيد، من بين الثمانية، الذي اعترف بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأوضح البلوشي أن العمل يعكس حالة الدوار التي يعاني منها نتيجة إصابته في الدماغ جراء تعذيبه على أيدي رجال الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).

وقالت القائمة على شؤون المعرض إيرين تومسون، إن معظم اللوحات تضمنت صورة المحيط الذي يمثل الحرية للسجناء، وأضافت أن المعرض كانت له أصداء في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» بعدما قال نقاد إن أعماله تمجد الإرهاب، وردا على ذلك اعتبرت الوزارة الأعمال ملكا للولايات المتحدة وأعلنت أنها ستحرقها.

ويستمر المعرض في كلية جون جاي حتى 26 يناير 2018.