قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، امس في كلمة منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، إن إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول، مؤكدا أن المملكة ليست لديها علاقات مع إسرائيل.



وأضاف أن إيران قامت بتسهيل حركة عناصر القاعدة وداعش، مشيرا إلى أن الإيرانيين عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن.



وقال الجبير إن لبنان لن يكون قادرا على البقاء أو الازدهار إلا بنزع سلاح حزب الله، كما أكد أن حزب الله استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال.



وأوضح أن لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية وهي حزب الله.



واعتبر وزير الخارجية السعودي أن استهداف الحوثيين بعض القرى السعودية مجرد محاولات يائسة.



وعبر عن أمله في أن يدرك الحوثيون أنه لا يمكنهم السيطرة على الدولة اليمنية.



وقال الجبير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ بمحاربة الفساد من القمة، وأضاف أن الشعب السعودي بدأ يشعر باستعادة وطنه، وتابع: «ليست لدينا علاقات مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية السلام».



وأوضح الجبير أن السعودية كانت ضحية للإرهاب وهي تخوض حربا ضروسا ضده، ومؤكدا أن لدى المملكة مبادرات لمحاربة تمويل الإرهاب.



وفيما يخص الملف الليبي، قال إن السعودية دعمت مهمة غسان سلامة، معربا عن أمله في نجاح هذه المهمة، ومشيرا إلى أن المبعوث الأممي تمكن من التوصل لأرضية مشتركة بين الليبيين.



وعلى هامش المنتدى، فقد بحث الجبير مع نظيره المصري سامح شكري، جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وسبل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، لتمكين الحكومة الوطنية من القيام بمهامها في قطاع غزة دون مزيد من التفاصيل.



وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن اللقاء تناول مجمل التطورات بالمنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في كل من سورية ولبنان واليمن وليبيا، وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى الأزمة الخليجية.