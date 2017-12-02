أعلنت حكومة هندوراس عن حظر للتجوال ليلا ،في أعقاب احتجاجات عنيفة اندلعت بعد الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

ويجب أن يبقى المواطنون داخل منازلهم بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، بموجب الحظر الذي أصبح نافذا المفعول على الفور.

وذكرت الحكومة أمس الجمعة أن حظر التجوال سيستمر لمدة عشرة أيام،وسيساعد الجيشو الشرطة في الحفاظ على النظام.

وكانت احتجاجات عنيفة قد انتشرت في مختلف أنحاء البلاد بسبب تأجيل نشر نتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، بالاضافة إلى اتهامات بتزوير الانتخابات.

ومع صدور النتائج بوتيرة بطيئة، كان الرئيس الحالي، خوان أورلاندو هيرنانديز في الصدارة يوم الخميس الماضي، على الرغم من أن النتائج الاولية كانت تشير إلى أن منافسه الرئيسي، سلفادور نصر الله هو الفائز.