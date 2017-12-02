شهدت مدينة هانوفر الألمانية، صباح اليوم السبت، احتجاجات على انعقاد المؤتمر الاتحادي لحزب البديل من أجل

ألمانيا في المدينة.

وحاول متظاهرون إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر، حيث تجمع عدة مئات من المناوئين للحزب عند العديد من التقاطعات القريبة من مركز المؤتمرات الذي سينعقد فيه مؤتمر الحزب.

غير أن المشاركين في مؤتمر مندوبي الحزب لا يزال بمقدورهم حتى الآن التوجه إلى مكان انعقاد المؤتمر، حيث أزالت الشرطة أحد الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وذلك حسب تصريحات صادرة عن متحدث باسم الشرطة.

ويقف المتظاهرون المناوئون للحزب في مواجهة العديد من أفراد الشرطة المسؤولين عن تأمين المؤتمر، وفيما عدا بعض المشاغبات البسيطة، فإن الوضع لا يزال حتى الآن يتسم بالسلمية إلى حد بعيد.

ويعقد الحزب اليميني الشعبوي مؤتمره العام وسط صراع على السلطة بين جناح القوميين اليمينيين وجناح المحافظين، ويعتزم رئيس الحزب الحالي يورجمويتن الدفاع عن منصبه خلال المؤتمر ، وبجانب مويتن أعلن القيادي البارز في الحزب على مستوى ألمانيا، والذي يترأس الحزب في ولاية برلين، جيورج باتسدرسكي، عزمه الترشح لشغل المنصب الثاني لرئاسة الحزب.



تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة في حزب "البديل من أجل ألمانيا" مزدوجة.