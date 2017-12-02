اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اليوم ما يسمى منظمة (الكيان الموازي) بالتغلغل داخل البعثات الدبلوماسية الامريكية بتركيا.

وقال جاويش أوغلو في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مركز ثقافي بمدينة (انطاليا) جنوبي تركيا ان (الكيان الموازي) متغلغل أيضا داخل القضاء ومجلس الشيوخ (كونغرس) وجميع المؤسسات المحلية بالولايات المتحدة.

وأكد أن بلاده "تدرك جميع المؤامرات التي تحاك ضدها وتعلم جيدا ما الذي يسعى إليه (الكيان الموازي) لتحقيقه في الولايات المتحدة".

واضاف "نعلم كيف تغلغلت المنظمة داخل المؤسسات والقضاء في الولايات المتحدة ونقولها بوجه الأمريكيين وليس من ورائهم" مشددا على ان الشعب التركي يدرك جيدا حقيقة جميع التطورات.

وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت أمام تجمع جماهيري بمدينة (قارص) شمال شرقي البلاد انه "لا يمكن لأحد ان يقيم محاكم افتراضية تتكون من أعضاء وهميين ينتمون الى ما يسمى (الكيان الموازي) لمحاكمة بلادي".

وكان وزير العدل التركي عبدالحميد غل أعلن في 23 نوفمبر الماضي ان بلاده ارسلت سبعة طلبات الى واشنطن لتسليم زعيم (الكيان الموازي) فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 في حين ارسلت وزارة العدل ملفا في سبتمبر 2016 الى نظيرتها الامريكية تقول فيه انه تضمن ادلة واثباتات على تورط غولن بمحاولة الانقلاب الفاشلة.