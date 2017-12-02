قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن شركتين إيرانيتين أبرمتا اليوم صفقة بقيمة 720 مليون يورو (856 مليون دولار) مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع عربات قطار.
وأوضحت الوكالة أن هيئة السكك الحديد الإيرانية الحكومية وشركة تطوير صناعات السكك الحديدية الإيرانية الحكومية وقعتا على العقد، الذي تبلغ مدته ستة أعوام، لتوريد 450 عربة مخصصة لقطارات ضواحي المدن.
ولم تتضح تفاصيل تمويل الاتفاق لكن وكالة مهر نقلت عن سعيد محمد زاده رئيس هيئة السكك الحديد الإيرانية قوله "الجانب الكوري سيوفر التمويل الكامل للمشروع الذي تبلغ قيمته 720 مليون يورو".