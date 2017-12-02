حذرت حركة "حماس" الإسلامية اليوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان صحفي إن مثل هذا القرار "يمثل اعتداءً صارخًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على القدس ومنحاً لدولة الكيان شرعية على المدينة".

وأضافت أنه يشكل كذلك "غطاءً للاستمرار في جرائم تهويد المدينة وطرد الفلسطينيين، وهذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي باعتبار القدس أراضي محتلة".

ودعت الحركة الفلسطينيين إلى "الوقوف سداً منيعاً وسوراً عالياً في وجه هذا القرار الغاشم، وتأجيج انتفاضة القدس كي لا تمر هذه المؤامرة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "أي قرار مهما كان لن يغير من حقيقة أن القدس أرض فلسطينية عربية إسلامية".

وحثت حركة حماس الدول العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي "الوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على وقف هذا القرار وتجريمه" وكل أحرار العالم بالوقوف في وجه هذه الخطوات والعمل على منعها بكل السبل الممكنة.