أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم السبت موقف بلاده الداعم لمصر وقواتها المسلحة في الحرب على الارهاب وحرصها على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط .

وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان ان ذلك جاء لقاء وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي مع وزير الدفاع الامريكي ووفد مرافق في اطار زيارته الحالية الى مصر .

وأكد وزير الدفاع الامريكي في الوقت ذاته عمق العلاقات العسكرية بين البلدين التي تمتد لعقود طويلة من التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات .

ومن جانبه أكد وزير الدفاع المصري اهمية دعم وتعزيز افاق التعاون العسكري بين البلدين "على نحو يلبي المساعي المشتركة نحو القضاء على الارهاب ومواجهة التطرف بما يمثله من تهديد لمقدرات شعوب المنطقة والعالم".

وأعرب الفريق أول صبحي عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

واشار البيان الى أن الوزيرين تناولا آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة" في مقدمتها الحرب على الارهاب وارساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

ولفت أيضا الى بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.