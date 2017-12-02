وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون التعديل الضريبي والمعروف باسم (قانون خفض الضرائب وخلق الوظائف).

وقال البيت الابيض في بيان ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثنى على مجلس الشيوخ - ذي الأغلبية من الجمهوريين - لتمريره القانون" مضيفا "ان اعضاء المجلس الذين صوتوا من اجل هذه التخفيضات الضريبية التاريخية قدموا خدمة كبيرة لناخبيهم وعبروا عن تأييدهم لريادة امريكا وتنمية اقتصادها واعادة بناء بلدنا العظيم".

وأشار الى ان "بنود القانون تعمل على خفض الضرائب على الاسر المجتهدة وتضع اقتصادنا على طريق الازدهار المستدام وخلق فرص العمل" مؤكدا ان "الادارة الامريكية تتطلع الى العمل مع الكونغرس للوفاء بالوعود التي قطعتها بتقديم تخفيضات ضريبية تاريخية للشعب الامريكي بحلول نهاية العام".

وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين في بيان ان القانون "سيخلق فرص عمل أفضل للأمريكيين المجتهدين ويزود الاسر بالتخفيضات الضريبية التي تشتد الحاجة اليها ويؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي الذي سيجعل بلدنا أقوى وأكثر ازدهارا ".