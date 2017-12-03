اتهمت حركة حماس أمس حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بتعطيل اتفاق المصالحة الموقع مع حركة فتح في القاهرة في اكتوبر الماضي، ودعتها الى رفع اجراءاتها حيال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والتي أدت الى تردي الوضع الاقتصادي.

وقالت حماس في بيان نقلته فرانس برس «إننا نطالب حكومة الحمد الله بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

ويشير البيان الى خفض فاتورة الكهرباء التي تسددها السلطة لإسرائيل، وإحالة آلاف الموظفين الى التقاعد وحسم 30% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من ازمة اقتصادية خانقة في حين لا يحصل سكان القطاع سوى على 4 ساعات يوميا.

وأضاف بيان حماس «لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلا ذريعا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة».

واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها «عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان وتهويد القدس» الذي تقوم به اسرائيل.

وفي سياق آخر، حذرت حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل، داعية الى تأجيج «انتفاضة القدس كي لا تمر هذه المؤامرة»، في حين يرتقب صدور قرار الادارة الاميركية بشأن تمديد تعليق قرار نقل سفارتها الى القدس أم لا.

وقالت حماس في بيان «إننا نحذر من هذا القرار، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف سدا منيعا وسورا عاليا في وجه هذا القرار الغاشم، وتأجيج انتفاضة القدس كي لا تمر هذه المؤامرة».

وأوضح البيان «انه في ظل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول نية الرئيس ترامب الإعلان عن مدينة القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة الاحتلال، فإننا في حركة حماس نحذر من مغبة مثل هذا القرار والذي يمثل اعتداء صارخا من قبل الولايات المتحدة الأميركية على المدينة، ومنحا لدولة الكيان شرعية على مدينة القدس».