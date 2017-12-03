دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراق إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما فيها قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء كردستان العراق نيجيرفان برزاني «من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي خاصة من قوات الحشد الشعبي التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق، وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا».

ودعا ماكرون إلى حوار في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي.

وأضاف ماكرون في المؤتمر الصحافي بعد اجتماعه برئيس وزراء كردستان في باريس أنه مقتنع بأن إجراء «حوار بناء» قد يؤدي إلى رفع القيود المفروضة على المنطقة الكردية.

في غضون ذلك، قال مصدر أمني عراقي أمس إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة أطلقت عملية واسعة لملاحقة خلايا تنظيم «داعش»، في مناطق شرقي محافظة ديالى، ومركزها بعقوبة.

وأوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري بحسب الأناضول إن العملية العسكرية انطلقت فجر أمس «مستهدفة خلايا تنظيم داعش في مناطق حوض الندا وناحية قزلاق شرقي المحافظة».

وأوضح الشمري ان «القوات الأمنية تمكنت من تدمير عدد من الاهداف والمواقع التي يستخدمها عناصر تنظيم داعش للاختباء»، مبينا ان «تنفيذ العملية العسكرية جاء بعد ورود معلومات استخبارية عن تحركات لعناصر داعش في المنطقة».