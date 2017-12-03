قالت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأحد، إن المئات من أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، سلموا أنفسهم.

وذكرت الجماعة ، على لسان مصدر في وزارة الداخلية التابعة لها ، أن " المئات من المخدوعين بمليشيا الخيانة سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية(وذلك في إشارة إلى القوات الموالية لصالح)".

وأضاف المصدر ، حسب قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين ، أن "هناك محاصرة لمن تبقى من المليشيا في أماكن محدودة بالعاصمة صنعاء".

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل قوات صالح حول ما أفاد به الحوثيون.

ويوم أمس كانت قد شهدت العاصمة صنعاء، اشتباكات بين مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح، خلفت العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وتدور اشتباكات بشكل متقطع اليوم في عدة أحياء بالجهة الجنوبية لصنعاء، دون أن يعرف ما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه.