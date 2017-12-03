أكدت هيئة الطوارئ والأزمات في الإمارات، اليوم الأحد، كذب مزاعم توجيه صاروخ نحو محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.

وقالت الهيئة ، في تصريحات للصحافيين اليوم:" القول بتوجيه الصاروخ مجرد مزاعم من الحوثيين" .

هذا وذكر مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، إن الصاروخ من نوع كروز الذي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على مفاعل براكه النووي، غرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سقط في محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة التابعة للقوات الحكومية، عبد الله الأشرف، في تصريح ، إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون نحو أهداف إماراتية سقط في منطقة السن الأسود في مديرية المطمة، غربي محافظة الجوف.

وأضاف أن الصاروخ من نوع كروز مجنح، وسقط قبل نحو نصف ساعة دون أن ينفجر، مشيرا إلى أن مجسم الصاروخ الذي انفصل إلى قطع، عثر عليه كتابات وشعارات طائفية، تؤكد بأن مصدر إطلاقه جماعة الحوثيين.

ولم يسفر سقوط الصاروخ في المنطقة الخالية من السكان والخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن سقوط أي ضحايا، حسبما أفاد المتحدث الأشرف، نقلًا عن مصادر له.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أقل من ساعة، إطلاق صاروخ على مفاعل نووي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهي المرة الأولى التي تعلن الجماعة استهداف مواقع في دولة الإمارات.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، على شريطها الإخباري العاجل، إن القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) تعلن إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكه النووي في أبو ظبي.

وأضافت أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، دون مزيدٍ من التفاصيل.