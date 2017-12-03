دفعت جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة صنعاء، قادمة من محافظتي عمران وصعدة، شمالي اليمن، لقتال القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأفاد مصدر مقرب من جماعة الحوثي ، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن حوالي 16 طقمًا (عربة عسكرية) وصلت اليوم، صنعاء، محمّلة بأسلحة ومسلحين.

وأضاف المصدر، أن هذه التعزيزات جاءت من أجل قتال القوات الموالية لصالح في عدة أحياء بالعاصمة.

ولم يذكر المصدر مزيدًا من التفاصيل، ولم يتسن أخذ تعليق رسمي من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر طبي للأناضول، بأن 36 قتيلا سقطوا مع جرح 225 آخرين، جراء الاشتباكات الدائرة بين الحوثيين وقوات صالح، خلال اليومين الماضيين.

ومنذ الأربعاء الماضي، شهدت صنعاء مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح في عدة أحياء بصنعاء، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

تأتي هذه التطورات في إطار السباق على مناطق النفوذ، والمشاحنات التي تتجدد بين الحين والآخر بين مسلحي الطرفين بالعاصمة.