حذر مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، قوات الحرس الثوري الإيراني والقادة في طهران من «مهاجمة القوات الأميركية في العراق أو انتهاج أي سلوك ينطوي على تهديد للقوات».

وجاء تحذير الاستخبارات الأميركية في رسالة وجهها بومبيو حسبما أفادت وكالة «أسوشيتيد برس»، إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وكشف عنها أمس الاول، خلال ندوة في منتدى الدفاع بمعهد ومؤسسة رونالد ريغان الرئاسية (أهلية).

وهدد بومبيو خلال الرسالة المسؤولين العسكريين في إيران بـ«تحميلهم مسؤولية أي هجمات على المصالح الأميركية في العراق من قبل القوات الخاضعة لسيطرتهم».

وأفاد بأنه لجأ إلى هذه الخطوة عقب «حديث قائد عسكري إيراني بارز (لم يذكره) حول إمكانية أن تقوم قوات تحت إمرته بمهاجمة القوات الأميركية في العراق، دون أن يحدد تاريخا»، وفق المصدر ذاته.

ومضى قائلا: «رفض سليماني فتح الرسالة» (..). لافتا إلى رغبة واشنطن في إيصال «رسالة واضحة كوضوح الشمس إلى سليماني والقيادة الإيرانية».

وفي السياق، قال محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «سليماني تجاهل رسالة بومبيو». وأضاف: «عندما بعث رئيس الاستخبارات الأميركية رسالة إلى الجنرال سليماني عبر أحد العاملين معه في المنطقة، رد سليماني إنه لم يتلق أو يقرأ أي رسالة». وأشار إلى إعلان سليماني بأنه «لا يملك ما يقوله لهؤلاء الأشخاص (في إشارة إلى مسؤولي الاستخبارات الأميركية)».

الى ذلك، دعا الرئيس الايراني حسن روحاني امس الى تسوية ازمات الشرق الاوسط «بالحوار» بين مختلف الاطراف الاقليميين بدون تدخل «القوى الاجنبية».

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة تدشين مرفأ تشابهار بجنوب شرق ايران «نرى انه اذا كانت هناك مشكلة في المنطقة فيمكن ان تحل بالحوار».

واضاف «لا نحتاج الى شيء اهم من الحوار».