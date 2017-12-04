ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - في تقرير لها امس - أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تفقد مصنعا محليا لإنتاج الإطارات عقب شعوره بالحماس إثر نجاح تجربة إطلاق صاروخ نووي جديد عابر للقارات الأسبوع الماضي.

ووفقا للوكالة، تفقد كيم مصنع «أمنوكغانغ» للإطارات، وهو أحد موردي السلع لقاذفات الصواريخ المتحركة، وقال خلال الزيارة انه «لا توجد حدود» لبرنامج بلاده النووي، كما أكد أهمية إنتاج الإطارات.

تأتي زيارة الزعيم الكوري الشمالي بعد أيام من إعلان بلاده عن إتمام «قوتها النووية» من خلال تطوير الصاروخ الباليستي الجديد (هواسونغ 15) القادر على نقل «رأس حربي كبير للغاية» قادر على ضرب القارة الأميركية برمتها.