حوّلت المواجهات المتجددة بين انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء الى مدينة مهجورة من سكانها بعد اغلاق المدارس والمحال التجارية ابوابها، ليتحصن السكان في منازلهم خوفا من «حرب الشوارع» التي لم تتوقف منذ 4 ايام.

وفيما حاول أنصار الرئيس السابق مجددا السيطرة على حي الجراف، معقل الحوثيين المدعومين من ايران، يستميت المتمردون في الدفاع عن مواقعهم باستخدام عشرات المركبات التي ثبتت عليها رشاشات، بينما ذكر شهود عيان أن بعض الجثث التي خلفتها مواجهات الأيام القليلة الماضية لاتزال ملقاة في شوارع العاصمة.

ووفقا لناشط محلي يعمل مع منظمة الهجرة الدولية «تتحول صنعاء إلى مدينة أشباح، هناك حرب شوارع والناس يختبئون في منازلهم»، محذرا من أنه «في حال استمرت المواجهة، فستعزل العديد من العائلات» حيث ستعلق في منازلها.

وفي محاولة للخروج من الضغط المفروض عليهم من انصار صالح، اقتحم الحوثيون منزل وزير الداخلية الموالي لحزب المؤتمر، وقتلت 3 من حراسه، كما اقتحموا قناة «اليمن اليوم» المملوكة للرئيس السابق بعد مواجهات مع الحراسة التابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، في الوقت الذي كان العشرات من الصحافيين موجودين داخلها.

في السياق نفسه، أكد قياديون بحزب المؤتمر العام تعرض موقع الحزب للاختراق من الحوثيين وتزويرهم لبيان يدعو للحوار مع الميليشيات.

وبحسب مصادر اعلامية، فإن عناصر من الحوثيين قاموا باعتقال أحد المحررين وإجباره على تزويدهم بكلمة السر.

وأكد مصدر إعلامي مقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن موقف المؤتمر واضح بتخليص اليمن من ميليشيات الحوثي والحفاظ على الثوابت والوطنية والنظام الجمهوري.

في غضون ذلك، نفت الإمارات أن يكون الحوثيون أطلقوا صاروخا من اليمن بلغ مجالها الجوي أو شكل تهديدا لمشروع مفاعل نووي سيفتتح العام المقبل.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) «كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن بشأن اطلاقها صاروخا تجاه المجال الجوي لدولة الامارات العربية المتحدة»، وشددت الهيئة على أن الإمارات «تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع».

وأكدت أن «مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات» ويتمتع «بكل اجراءات الامن والسلامة والامان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة».

وأعلن الحوثيون في وقت سابق امس عبر قناتهم «المسيرة» أنهم استهدفوا مفاعل براكة الذي وصفوه بأنه «هدف استراتيجي» في أبوظبي بصاروخ من طراز «كروز».

الى ذلك، قال سكان ووسائل إعلام محلية بحسب «رويترز» ان طائرات تابعة للتحالف العربي قصفت مواقع للحوثيين في صنعاء ليلا بهدف دعم أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في قتالهم لجماعة الحوثي.

هذا، وقال مسؤولون بالأمم المتحدة وآخرون في مجال الإغاثة امس إن المنظمة الدولية تحاول إجلاء ما لا يقل عن 140 موظف إغاثة من العاصمة اليمنية.