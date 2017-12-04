قال رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق يوم الأحد في مداخلة هاتفية بثتها فضائية مصرية خاصة إنه يزيد التدقيق في أمر ترشحه للرئاسة حاليا وهو موجود في بلده، نافيا أن السلطات اختطفته.



وقال شفيق "النهاردة أنا متواجد على أرض الوطن، أعتقد حري بالأمر ان أنا أزيد الأمر تدقيقا وأتفحص، بنزل وأشوف الشارع... أعتقد ان أنا دلوقتي في فرصة تدعوني لتحري الدقة والاحتياج بالضبط" ليستشعر ما إذا كان هذا الاختيار هو "الاختيار المنطقي".



وتمثل المداخلة التي بثتها قناة دريم الفضائية الخاصة أول ظهور علني لشفيق منذ مغادرته الإمارات العربية المتحدة أمس السبت متجها إلى القاهرة.



وكانت أسرته قالت إنها تخشى أن يكون "مخطوفا"، في حين ذكرت مصادر أن مسؤولين مصريين استقبلوه في مطار القاهرة.