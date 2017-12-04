نبه عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الولايات المتحدة "تقترب" من الدخول في نزاع عسكري مع كوريا الشمالية على خلفية برامجها النووية والصاروخية.

وقال السيناتور ليندسي غراهام، في تصريح لشبكة (سي.بي.اس) الأميركية، امس الأحد، "إننا نقترب من نزاع عسكري لأن كوريا الشمالية تسير باتجاه دمج تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مع سلاح نووي".

وأوضح غراهام أن هذه الصواريخ لن تكون قادرة على الوصول الى الولايات المتحدة فقط وانما حمل سلاح نووي اليها أيضا، مضيفا إن "الوقت ينفد" أمام بلاده لمواجهة تلك الاحتمالات.

وذكر انه في حال إجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا تحت الأرض فانه سيتحتم عليها الاستعداد "لرد فعل خطير جدا من الولايات المتحدة".

واكد ان سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على منع بيونغ يانغ من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصواريخ تحمل رؤوسا نووية "وليس احتواء" هذه القدرة، موضحا ان "هذا يعني الآن حربا استباقية بصفتها خيارا أخيرا".