قالت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين، انها تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في صنعاء، مؤكدة دعمها "انتفاضة الشعب اليمني" وكل ما يصب في مصلحته.

كما اكدت المنظمة في بيان، دعمها كل ما يحقق تطلعات الشعب اليمني في وحدته وسلامة أراضيه واستقراره وأمنه.

ورحبت في هذا السياق بالدعوة الى الحوار بين الأطراف المعنية بحل الازمة اليمينة مكررة موقفها "الثابت" ازاء دعم السلطة الشرعية وحل الازمة من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في اليمن إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وأعربت المنظمة عن أملها بأن يتجاوز اليمن الأزمة التي يمر بها ليعود إلى "ممارسة دوره المحوري" بصورة كاملة "بعيدا عن الأجندة الطائفية وبما يخدم مصالح المنطقة والأمة الإسلامية جمعاء".