قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة قتلت خمسة مسلحين اليوم في اشتباك بمحافظة الشرقية استكمالا لجهودها في القضاء على "التنظيمات الإرهابية".

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله متشددون موالون لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش" في محافظة شمال سيناء وآخرون تضمهم جماعات أصغر تنشط خارج المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في صفحتها على فيسبوك إن الاشتباك وقع فجر اليوم عندما تعرضت الشرطة لإطلاق نار كثيف من مخبأ بمنطقة صحراوية كان المسلحون الخمسة بداخله.وأضافت أنه جار تحديد هويات القتلى.

وتابعت أن الشرطة عثرت في المخبأ على أربع بنادق آلية بالإضافة إلى "كمية كبيرة" من الذخيرة مختلفة الأعيرة وثلاث عبوات متفجرة بدائية الصنع وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات ووسائل إعاشة.

وقال البيان إن الشرطة رصدت تحركات عدد من المتشددين المرتبطين بالقتلى لشن هجمات على منشآت مهمة في القاهرة ومحافظة أسيوط بجنوب البلاد وألقت القبض على ستة منهم.