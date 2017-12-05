دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، امس، أطراف النزاع في العاصمة اليمنية صنعاء إلى هدنة إنسانية اليوم الثلاثاء، لمساعدة المدنيين.

واندلعت جنوبي صنعاء، الأربعاء الماضي، مواجهات بين مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي قتل امس خلال الاشتباكات، التي زادت معاناة المدنيين.

وقال منسق الأمم المتحدة، في بيان: «أشعر بقلق بالغ جدا إزاء تواصل العنف في صنعاء، التي شهدت، خلال الأيام الماضية، قتالا مستمرا بلا هوادة». وأضاف أنه «تم الإبلاغ عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بينهم مدنيون».

ودعا أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية اليوم بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا، لتمكين المدنيين من مغادرة منازلهم والبحث عن المساعدة والحماية، ولتسهيل حركة موظفي الإغاثة.

وأوضح ماكغولدريك أن شوارع صنعاء تحولت إلى ساحات حرب، وحوصر السكان في منازلهم، وأصبحوا غير قادرين على الانتقال، للبحث عن الأمان، ولتلقي العناية الطبية، والحصول على المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود والمياه. وتابع: «لا تستطيع سيارات الإسعاف والفرق الطبية الوصول إلى المصابين، بسبب استمرار الاشتباكات».