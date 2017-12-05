ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، امس عدم تلقيهم أي معلومات تفيد بتعرض سفارتهم في اليمن لهجوم مسلح. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أشار قاسمي، إلى أن سفارة بلاده تقع في منطقة شهدت اشتباكات مسلحة.وأشار إلى احتمالية تعرض جدار السفارة لشظايا نتيجة الاشتباكات.

ونفى قاسمي أنباء تفيد باندلاع حريق في مبنى السفارة وتعرض عاملين فيها لجروح.

وفي وقت سابق من امس، قال مصدر عسكري يمني إن مقر السفارة الإيرانية في صنعاء، تعرض لقصف مدفعي مما أدى إلى نشوب النيران فيها، جراء المواجهات بين الحوثيين، وقوات صالح.

وأضاف المصدر، بحسب الأناضول، والذي طلب عدم ذكر اسمه أو هويته، إن إحدى قذائف «الهاون» استهدفت مقر السفارة الواقع بالقرب من دوار المصباحي، جنوبي صنعاء.