أكد الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بعدم الرد الفوري على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي بشكل مستقل وانه لم يتأثر بمستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين. وأقر فلين مؤخرا بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته مع روسيا ووافق على التعاون مع المحققين الذين يبحثون في تصرفات المقربين من الرئيس دونالد ترامب قبل توليه السلطة.

من جهة أخرى، قال مصدر بمجلس الاتحاد الروسي «إن الرئيس بوتين أصدر تعليماته لوزارة العدل لتحديد قائمة وسائل الإعلام الأجنبية والتي ستصنف كـ «عميل أجنبي» ، وذلك ردا على مضايقات وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، وبصورة خاصة سحب الكونغرس الأميركي ترخيص مراسلي إحدى القنوات الروسية».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المصدر قوله، إنه من المقرر أن يتم خلال الأسبوع الجاري وللمرة الأولى تسجيل وسائل إعلام كـ «عميل أجنبي»، والتي ستشمل وسائل إعلام من بينها: «صوت أمريكا»، و«إذاعة الحرية»، و«إذاعة أوروبا الحرة»، بالإضافة إلى 6 وسائل إعلام أخرى، مؤكدا أن هذه القرارات لا تمس عمل وسائل الإعلام الروسية.

وكان بوتين قد وقع على قانون نهاية الشهر الماضي يسمح بتسجيل وسائل إعلام أجنبية تتلقى تمويلا من الخارج كـ «عميل أجنبي».