الرسائل تدعو لنشر المحبة والتعايش بين المكونات المختلفة

نظمت مجموعة من الناشطين مهرجانا في شرق مدينة الموصل في العراق، جمعت خلاله رسائل إلى العالم، وذلك ردا على رسائل وجهت الى ثاني اكبر مدن البلاد جمعها طبيب برتغالي في كتاب يحمل عنوان «1001 رسالة إلى الموصل».

وامتلأت مدرجات ملعب جامعة الموصل بالمواطنين الذين أتوا للرد على رسائل كتبت لمدينتهم من كل أنحاء العالم باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية، بعد دحر تنظيم داعش. وقد جمعها الطبيب البرتغالي غوستافو كارونا في كتاب تم توزيعه خلال النشاط.

وعبر مواطنون موصليون عن فرحتهم بهذا الحدث بالأهازيج والرقصات الشعبية والفولكورية، بعدما ارتدى بعضهم أزياء شعبية لقوميات مختلفة من عرب وأكراد وتركمان، فيما رفعت لوحات فنية وصور لفنانين وهواة من الموصل.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول عن المهرجان، الناشط المدني يونس قيس إبراهيم: «عملت مع الطبيب غوستافو كرونا أثناء قدومه للموصل مع منظمة أطباء بلا حدود لتقديم الخدمات الطبية الإنسانية عند بدء معركة تحرير المدينة».

وأضاف: «تمكنت من الاتفاق معه على تنفيذ هذا البرنامج الخاص بجمع رسائل عالمية حول الموصل، وتم التنسيق معه بعد مغادرته العراق وإصدار كتابه الذي استلهم اسمه من قصة الف ليلة وليلة، فدعم طبع وإيصال 500 نسخة منه إلى المدينة وزعت خلال المهرجان».

وأشار إبراهيم إلى أن الرسائل التي يكتبها الأهالي الى العالم تدعو إلى «إشاعة مفاهيم المحبة والسلام والتعايش بين المكونات، ونقل معاناة أهالي الموصل، والمطالبة بسرعة إعادة إعمار المدينة».

وفي سياق متصل، قالت أم محمد (31 عاما) التي تسكن حي المأمون في غرب الموصل: «كتبت في رسالتي أن الموصل مدينة السلام والأمان والتآخي منذ تأسيسها قبل آلاف السنين وحافظت على ذلك رغم الحروب والنكبات التي حلت بها».

أما الطالب الجامعي علي سعيد (22 عاما) فأعرب عن أمله بهذه المبادرة «في إيصال صوت الموصل للعالم وتعريفه بنكبتها عسى أن تحظى بتعاطف ومساهمة دولية في إعمارها من جديد».